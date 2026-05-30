ABEMAの藤田かんなアナウンサー（年齢非公表）が30日までに自身のインスタグラムを更新。ドイツ・ミュウヘンのフリル付ノースリーブワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「Munchen Day 3」と題してつづり始めた。「1日目と2日目の投稿をすっ飛ばして、先に3日目の思い出を…！帰国後、お仕事と予定がノンストップで続いていてなかなかSNSを更新できずにいました」説明。そして「ミュンヘンの街並みも本当に