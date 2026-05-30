◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテ-阪神(30日、ZOZOマリン)ロッテの井上広大選手が風に翻弄されながらも守備でファインプレーを披露しました。2回、阪神の立石正広選手が、ロッテ先発の唐川侑己投手の高めのカットボールを打ち返します。打球は伸び、ホームランまで後1歩というところで、強い風に押し戻されます。レフトを守っていた井上選手は1度スタンドギリギリまで下がりますが、風に流された打球になんとか追いつき、前のめりで