◇交流戦日本ハム―巨人（2026年5月30日エスコンF）日本ハム・有原航平投手（33）が1軍復帰戦で序盤に痛恨の2者連続本塁打を浴びた。4月26日のオリックス戦以来の1軍登板となった有原だが、初回に元同僚・松本剛に適時二塁打を浴びて先制を許した。2回は先頭のキャベッジにフォークで左越えソロを浴びると、続く岸田には145キロ直球を右越えソロにされてしまった。ベンチでは新庄監督が心配そうに見守った。有原は