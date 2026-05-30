日本ハムの山崎福也投手（33）が30日、ファームリーグ・オリックス戦（杉本商事BS）で大谷ルールとなる「7番・投手兼DH」でスタメンに名を連ねた。日本ハム移籍3年目の今季はリリーフで開幕1軍入りするも、先発調整のため4月22日に出場選手登録を抹消されていた。打撃に定評があり、交流戦の通算打撃成績は35打数8安打の打率・229、4打点。オリックス時代の21年から昨季まで交流戦5年連続安打を放ち、07〜11年杉内（ソフトバン