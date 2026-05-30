◇交流戦ロッテ ― 阪神（2026年5月30日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・安田尚憲が実に3年ぶりの一発を放った。この日今季初めて1軍に昇格し、「7番・三塁」でスタメン出場。迎えた2回1死の第1打席で、阪神先発・村上の直球を捉えて同点1号ソロをバックスクリーンに叩き込んだ。安田は一塁を回ったところで右手の拳を握ってガッツポーズ。スタンドも大歓声に包まれた。本塁打は23年10月10日の楽天戦以来、実に963日