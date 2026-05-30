【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、２試合連続の本塁打となる１０号ソロを放つなど４打数３安打１打点だった。複数安打は５試合ぶり、３安打は１０試合ぶりだった。松井秀喜、イチローに続く日本人選手３人目のメジャー通算７００打点に到達した。ドジャースは先発ロブレスキーが７回１安打１失点と好投。得点は大谷の一発を