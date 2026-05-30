29日からの3日間シンガポールで行われているアジア安全保障会議（シャングリラ会合）に出席している小泉進次郎防衛大臣は30日、記者団の取材に応じた。【映像】小泉大臣がヘグセス長官のスピーチを聞いたことに触れる瞬間今回アメリカのヘグセス国防長官のスピーチを聞いたことに触れ、「最も重要なことは、中東情勢が注目を集める中でヘグセス長官がシャングリラ会合に来てスピーチを行ったという事実だと思います」と述べた