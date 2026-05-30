◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）今季初めて１軍に合流し、阪神戦「７番・三塁」で先発出場した安田尚憲内野手が、今季１号となる中越えソロを放った。１点を追う２回２死。相手先発・村上の投じた２球目。外角の１４７キロをとらえバックスクリーンに運んだ。２０２３年１０月１０日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる一発に「打ったのは真っすぐです。無我夢中で打席に入りました