◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人のトレイ・キャベッジ外野手、岸田行倫捕手が２回に２者連続弾を放ってリードを広げた。１―０の２回。この回の先頭・キャベッジがまずは日本ハムの先発・有原から左翼ブルペンに飛び込む９号ソロを放つと、続く岸田は右翼ブルペンへ飛び込む２号ソロ。２者連続弾にエスコンはどよめき、集まったＧ党からは大歓声がわき起こった。岸田は