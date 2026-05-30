◆米大リーグドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）フィリーズのＤ・マッティングリー監督代行（６５）が２９日（日本時間３０日）、敵地で完敗したドジャース戦の試合後に取材対応。先発のエース右腕・ウィーラーが４本のソロを浴びて今季初黒星を喫し、「相手打線は危険だ。（３回の）大谷のホームランも悪くないスプリットだったように見えた。（全体的に見て）球自体