ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、本拠地シカゴでのタイガース戦で緊急交代。「右太もも裏の張り」で戦線離脱の公算が高まり、チームとしても大きな痛手となりそうだ。３回一死一塁の場面で二塁へのゴロを放った村上は「４―６―３」の併殺を阻止しようと一塁ベースを全速力で駆け抜けた。その直後、右手で太もも裏を気にするそぶりを見せ、すぐさま代走を送られた。「弱小球団」とやゆさ