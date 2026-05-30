元少年隊で俳優の錦織一清（６１）が３０日、都内で行われた写真集＆カレンダー「言魂―１０カラットの呟きと共に―」の発売記念イベントに登場した。錦織は２０２５年５月２２日に還暦を迎え、還暦イヤーの締めくくりとなる５月２９日に、人生初のソロ写真集＆カレンダーを発売。「６０歳の記念として作らせていただいた。自分自身の思い出にもなるような写真集を、作っていただいたのがすごくうれしい」とにっこり。誕生日