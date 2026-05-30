◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が「３番・遊撃」で先発し、第１打席に６号アーチを放った。初回、１死二塁でカウント１―１から大野のツーシームを振り抜き、左翼席に先制２ラン。「ツーシームを完璧に捉えることができました。なんとか先制したいと思っていたので、最高の結果になってくれてよかったです」と手応えを示した。