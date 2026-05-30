今年１月６日に結婚を報告したＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが投稿した近影に注目が集まっている。３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「最近のひび。」と題して書き出すと、「お仕事の日と、そうじゃない日と、時々ビールと。」と近況についてつづり、メガネをかけた姿で大きなジョッキを手にする様子などをアップした。この投稿には「麻音ちゃん可愛いすぎやろ〜」「大ジョッキ流石の貫禄」「日比さんのニコッ