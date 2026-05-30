資料さぬきマルシェ in サンポート 高松北警察署、香川県警本部のサイバー対策課と地域課が2026年6月7日、高松市サンポートで開催される香川県産品販売イベント「さぬきマルシェinサンポート」に警察ブースを設置します。 移動交番車の乗車体験や警察官採用募集活動を行います。またサイバーセキュリティー啓発活動として、スマホ乗っ取り被害体験を共有し、サイバー防