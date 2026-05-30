◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-巨人(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)巨人の松本剛選手が「3番・レフト」でスタメン出場。初回に4試合連続安打となる先制のタイムリーツーベースを放ちました。初回、1アウトから浦田俊輔選手がヒットで出塁すると、盗塁を成功させ、1アウト2塁とチャンスを作ります。松本選手は相手先発・有原航平投手の2球目のチェンジアップを捉えると、レフトへの先制タイムリーツーベースを放ちました。今