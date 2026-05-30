◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは昨季のポストシーズンでも戦ったライバル・フィリーズとの一戦に臨み、打線が躍動し勝利。1番・DHで出場した大谷翔平選手も10号ソロを含む3安打を放つ活躍を見せました。そして、この試合にはドジャース一筋18年で昨季終了後に引退したクレイトン・カーショーさん親子も観戦に来ていました。そして大谷選手が10号ソロを放った際には、立ち上がっ