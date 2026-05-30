香港カンフー映画の名作「帰って来たドラゴン」（１９７４年）やドラマ「Ｇメン’７５」（１９７５年）などで知られる伝説のアクションスター、倉田保昭（８０）が製作・主演した映画「夢物語ＴｈｅＬｉｖｉｎｇＤｒａｇｏｎ」（７月１７日公開）の劇場公開に先駆けて３１日、都内で開催中の「新宿東口映画祭２０２６」で、３話で構成されるうちの１話「不思議の国のドラゴン」が初上映され、倉田が舞台あいさつを行った。