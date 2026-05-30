ＢＴＳのＲＭが２８日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）でライブ配信を行った。ＲＭは、兵役による活動休止期間中に、メンバーが抱えていた心理的プレッシャーと、チームへの深い愛情について打ち明けた。配信でＲＭは、最年長のジンが除隊する頃のことを振り返り「あの時はみんなメンタルが不調だった」と告白し、１人のメンバーの家にみんなで集まった日を回想。「僕たち全