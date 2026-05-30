「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）の大飛球が強風で押し戻された。ビジョンには左翼から本塁方向への矢印で、上空７メートルと表示されていた。立石の打球は歓声が上がるほどの大飛球で、左翼の井上は一度フェンス際へ。しかし、猛ダッシュで前進し、最後はギリギリでつかんだ。ゾゾ名物とも言える強風。阪神が初回に先制したが、この風が今後もプレーに