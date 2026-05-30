日本テレビ系「うちの推しがアツすぎて！ＦＩＦＡワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンＳＰ」が３０日に放送され、ＳｎｏｗＭａｎ・阿部亮平、井桁弘恵がＭＣを務めた。サッカー少年のママでもある女優・桐谷美玲がＶＴＲ出演。推しの日本代表選手に、フランスのスタッド・ランスでプレーする中村敬斗選手を挙げた。桐谷は中村選手のオフェンス能力に目を輝かせながら、モデル級のイケメンすぎるビジュアルにも