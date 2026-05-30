「日本ハム−巨人」（３０日、エスコンフィールド）人気アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の主人公、涼宮ハルヒ役などで知られる声優の平野綾（３８）がファーストピッチセレモニーに登場した。紫のマイグローブを手に、背番号「１００８」の日本ハムのユニホーム、デニムのショートパンツ姿でマウンド手前に立つと、力強いフォームから投じたボールは見事にノーバウンドで捕手のミットに。会心の一投に思わずガッツポーズした。