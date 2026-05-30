「ロッテ−阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の佐藤輝明内野手が初回の第１打席で右翼へ２試合ぶりとなる先制の１４号ソロを放った。打球速度は１８０キロ超えと一流メジャーリーガー並の強烈な一撃だ。フルカウントからの７球目だった。唐川が投じた内角高めの直球を見逃さなかった。見逃せばボール球だったかもしれないが、コンパクトに腕をただんで引っ張り込んだ。打球はあっという間に右翼席へ着弾。Ｎ