元「アイドリング!!!」メンバーでモデルの大川藍（32）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を報告した。【写真】お腹ふっくらショットも！近影を公開した大川藍大川は「私ごとですが、赤ちゃんがお腹にいます」と伝え「安定期に入りご報告させていただきました」と明かした。「安定期とはいえ、なかなか安心は出来ませんが沖縄マタニティライフ過ごしていきます」とつづった。さらに「7年ぶりドキドキ」と、現