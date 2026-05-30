東京六大学野球は30日、早慶戦1回戦が行われ、試合前には小児慢性疾患で療養中の草間実月くん（11）が始球式を務めた。投球後にはベンチ前で慶大ナインに迎えられ、「ストライクではなくて悔しかった。でもめちゃくちゃ楽しかった」と大舞台を振り返った。草間くんは、NPO法人「BeingALIVEJapan」が行う、長期的に治療・療養を必要とする子どもを対象に、約6カ月間のスポーツチームへの入団と、定期的なチーム活動への参