タレントの村重杏奈（27）が30日、都内で写真集「あんな」（講談社）発売記念会見に出席した。人生最後の写真集と銘打って、オーストラリアで撮影を実施。心も体もすべてを出し切り、テレビで見せる明るいイメージを超えて大人な一面を大いに見せた。帯コメントはテレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）やアンガールズ田中卓志（50）シソンヌ長谷川忍（47）ら芸能界の“おじ”からメッセージが寄せられた。「おじさんたちにコメ