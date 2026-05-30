◇交流戦阪神─ロッテ（2026年5月30日ZOZOマリン）「6番・三塁」で出場した阪神ドラフト1位・立石が放ったホームラン性の打球が強風に押し戻された。2回1死無走者のカウント2―2からの8球目、唐川の高めをはじき返した打球は高々舞い上がった直後、左翼・井上はフェンスにピタリ。しかし中堅から本塁方向へ吹いていた7〜8メートルの風に押し戻されて、最後は井上は前進しながら捕球した。風のいたずらで今季プロ2本目