由美かおる（75）が30日、東京・池袋シネマ・ロサで行われた映画「小春日和〜Indian Summer〜」（松本動監督）公開記念舞台あいさつに登壇。1978年（昭53）「火の鳥」（市川崑監督）以来、48年ぶりの映画出演と芸能生活60周年を祝し、サプライズで花束を贈られ、感激した。劇中では、初のおばあちゃん役を演じており「水戸黄門」で人気だった、かげろうお銀ばりの入浴シーンはないが「もう、若い方にお譲りします」と照れ笑い。一