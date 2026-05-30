「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースが一発攻勢でフィリーズを下し、今季最長の６連勝。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で６年連続８度目の２桁本塁打到達となる１０号ソロを放った。ＭＬＢ通算７００打点にも到達し、４打数３安打１打点で１０試合ぶりの３安打をマークした。試合後、ロバーツ監督は理想のスイングに近づいているか？の問いに「そう思う」とキッパ