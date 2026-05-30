お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が30日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜午前11時30分）に出演。元広島内野手の羽月隆太郎氏が、「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして医薬品医療機器法（旧薬事法）違反で有罪判決を受けたことを受け、「怪しい薬」について注意喚起した。羽月氏は15日の初公判で拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言