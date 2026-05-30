イギリス『ザ・サン』が29日、フェイエノールトの元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが交通事故を起こした後、薬物の影響下で運転した疑いなどで逮捕されたと報じた。事故が発生したのは28日の9時頃。ランボルギーニで高速道路を走行中、ガードレールに衝突したという。負傷者はおらず、他車両の関与も確認されていない。現地警察は声明を出し、薬物の影響下での運転、危険運転、クラスC薬物所持、検体提出拒否の容