長崎ヴェルカ創設5年での「りそなグループBリーグチャンピオンシップ」優勝おめでとうございます。 ※くわしくは動画をご覧ください 横浜から帰ってきて、長崎入りしたばかりの松本健児リオン選手と、山口颯斗選手に来ていただき、日本一になった感想など、お話いただきます。