展開26日(火)に行われた、CSファイナルのGAME3。 長崎市や佐世保市では、パブリックビューイングも行われました。 中でもハピネスアリーナでのパブリックビューイングには、3500人以上の人が集まり、熱狂しました。 ※くわしくは動画をご覧ください また 優勝を祝うセールやフェアなども行われ、そちらもにぎわっています。