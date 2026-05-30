DeNAの京田陽太内野手（32）が30日、海外フリー・エージェント権の資格取得条件を満たした。プロ10年目での取得に「本当にいろんな方に支えられた。今までお世話になった方々に感謝したい。シーズン中なので、今は目の前の1試合1試合を全力で頑張るだけ」と話した。日大から16年ドラフト2位で中日に入団し、1年目から141試合に出場して打率・264、4本塁打、36打点、23盗塁の好成績を残して新人王に輝いた。22年オフに砂田毅