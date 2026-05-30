人気シリーズ「機動戦士ガンダム」の公式サイトが30日に更新され、アニメ「機動新世紀ガンダムX」のシリーズ構成などで知られる脚本家・川崎ヒロユキさんの訃報を伝えた。60歳だった。ガンダムシリーズの公式サイトに株式会社バンダイナムコフィルムワークスの声明が掲載され、「機動新世紀ガンダムXをはじめ 数々の作品にお力添えをいただいた川崎ヒロユキさんの生前のご功績を偲び 謹んでお悔やみ申し上げます」と訃報を伝え