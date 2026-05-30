プロバスケットボールBリーグの京都は30日、元日本代表のPG/SG岸本隆一（36）と26〜27年シーズンから2年間の複数年契約を締結したと発表した。岸本は大東大から12〜13年シーズンに琉球（当時bjリーグ）へ入団。今季まで琉球ひと筋にプレーし、B1や天皇杯制覇に貢献していた。29日に琉球が今季限りでの契約満了を発表していた。京都を通じての岸本のコメントは以下のとおり。「2026-27シーズンから京都ハンナリーズに加入す