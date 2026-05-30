歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎、６代目尾上菊之助が「六月博多座大歌舞伎」（６月２〜２２日、福岡・博多座）で使用する襲名披露祝幕を「ジョジョの奇妙な冒険」で知られる漫画家の荒木飛呂彦氏がデザインしたことが３０日、発表された。菊五郎、菊之助と歴代菊五郎の当たり役が、「ジョジョ」のキャラクターのように描かれた斬新な祝幕。荒木氏は「この度は、ご襲名おめでとうございます。伝統的な芸能である歌舞伎に漫画を取