◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）阪神・佐藤輝明内野が、初回に１４号ソロを放った。２死から、唐川の１４７キロカットボールを右翼席のポール際へ運んだ。２８日・日本ハム戦（甲子園）に続き、２カード連続で放物線を描いた。２１年には５月２８日西武戦（ベルーナ）で１試合３本塁打を放ち、昨季も６本塁打を記録するなど得意の交流戦で大暴れだ。