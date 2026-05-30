◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人・西舘勇陽投手（２４）が今季初登板初先発。まずは初回を無失点で滑り出した。松本剛の先制二塁打でいきなり援護点をもらい、岸田とのバッテリーで敵地のマウンドへ。１番・水野を内角高め１５０キロで二ゴロ。万波に左前安打、レイエスにフルカウントから四球を与えたが、４番・清宮幸を一ゴロ。２死二、三塁から矢沢にカーブを３球続け