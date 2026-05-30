京都１１Ｒ・葵ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝フォーゲルファルコンステークスは折り合いに苦しみ、力みのある追走で５着と伸びきれず。再び距離を詰めた前走・橘ステークスでは、すんなり流れに乗って２着に伸びてきた。１４００メートルでも対応可能だが、壁を作らずともギリギリ折り合える１２００メートルが現状合っているようだ。４番枠は前を行かせて上手くインのポケットに収まれそうな好枠だ。中間は在厩で調整さ