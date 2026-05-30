◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人のフリアン・ティマ外野手が、背番号「５０」デビューを果たした。２戦連続「８番・一塁」で出場している。２５日に育成選手から支配下登録され、背番号は「０１３」から「５０」に変更。しかし「５０」のユニホームが準備中のため、２８日のソフトバンク戦（東京ドーム）までは平山功太内野手の背番号「６９」、２９日の日本ハム戦（エス