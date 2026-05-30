◆米大リーグドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）フィリーズのＺ・ウィーラー投手（３６）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ドジャース戦に先発し、６回５安打４失点で今季７試合目で初黒星（４勝）を喫した。３回に大谷翔平投手（３１）に許した１０号を含め、この日の失点は全てソロ本塁打。昨季まで５年連続２ケタ勝利を挙げている通算１１７勝のエース右腕は「