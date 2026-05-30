記事ポイント千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションが2026年3月から再開されていますサユリワールド休園日の木曜日（5〜10月限定）に、流しそうめん食べ放題付き宿泊プランが登場しました千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」をはじめとした地元食材を使った新BBQコースが今夏よりスタートしています 千葉県市原市の竹林に佇むグランピング施設で、キリンと並んで