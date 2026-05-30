記事ポイント米国産ポテトを使った期間限定・日替わりメニュー3品が「雨晴食堂」に登場タレ染みポテトと牛甘辛炒め・焼きカレー・タッカルビの個性豊かなラインアップ提供日は2026年6月〜7月の限定5日間のみ JR大崎駅直結の複合施設「ゲートシティ大崎」内にある職域食堂「雨晴食堂」で、米国産ポテトを主役にした期間限定・日替わりメニューが登場します。提供日は2026年6月および7月の計5日間限定で、ランチタイムのみの特