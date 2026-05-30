記事ポイント日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役、SPF22/PA+++スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドNP/NG/APなど美容液成分を配合し、ツヤ肌をキープ2026年7月21日(火)より通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売 忙しい朝でもベースメイクをすばやく整えたい大人の女性に向けた、多機能クッションファンデーションが登場します。ハーバー研究所が、美容液成分を配合した