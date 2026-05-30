記事ポイント愛犬と飼い主が同じラーメンを一緒に食べられるコラボ商品が登場喜多方ラーメンの名店「坂内」の味を再現した焼豚2枚入り・冷温両対応希望小売価格648円（税込）、全国のペットショップ・スーパー等で販売 愛犬と飼い主が同じ食卓でラーメンを楽しめるコラボ商品が、2026年5月25日に販売を開始しました。ホットドッグが展開するペット向け食品ブランド「コミフデリ」と、喜多方ラーメンの老舗チェーン「喜多方ラ