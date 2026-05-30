記事ポイントCAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に展開するTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドドリップバッグ単品216円〜、チョコレートラスクとのセット「カフェドラペ」3,780円など3ラインナップで展開 クロワッサンラスクやチョコレートラスクで知られる洋