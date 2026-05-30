記事ポイント株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所が2026年6月3日〜5日開催の「Japan Drone 2026」にSuzakブース内で出展します濁水・煙幕・消防現場を想定したリアルタイム映像鮮明化デモと、来場者持ち込み動画の即時鮮明化体験が実施されます鮮明化映像を生成AIがその場で解析し、クラック候補・劣化状況・補修優先度などを自動判定するデモも予定されています 霧・煙・濁水など視界不良環境でのドローン映像を、リアル