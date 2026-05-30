【新華社天津5月30日】中国天津市で28日に開幕した「2026世界スマート産業博覧会」は、会期中に使用する電力の全てを再生可能エネルギー由来とする「100％グリーン電力」で運営されている。会場となる国家エキシビション・コンベンションセンターは、天津電力取引センターの支援を受け、グリーン電力証書取引システムを通じて80万キロワット時相当のグリーン電力証書を取得した。グリーン電力証書は、電力事業者が送電網に供給