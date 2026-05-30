小泉防衛大臣は、オーストラリアとニュージーランドの国防相と会談し、海上自衛隊の護衛艦輸出について協議しました。【映像】日米豪防衛相の面会で握手を交わす様子小泉防衛大臣「ニュージーランド側からも『もがみ』（型護衛艦）に対する関心が寄せられている中で、このように早期に3者で協議ができる、また議論ができるということを大変うれしく思います」ニュージーランドは新たに導入するフリゲート艦の候補に、海上自衛